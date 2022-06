Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo al City Group, lettera di intenti: dopo i playoff si parlerà di closing - Mediagol : Palermo al City Group, lettera di intenti: dopo i playoff si parlerà di closing - palermo24h : Prima Pagina, Giornale di Sicilia “Palermo-City, lettera di intenti sulla trattativa” - WiAnselmo : RT @Mediagol: Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo-City, lettera di intenti sulla... - Mediagol : Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo-City, lettera di intenti sulla... -

Prima di qualsiasi tipo di ragionamento c'è però la finale col Padova da giocare e la Serie B da raggiungere: senza dubbio ilGroup guarda con occhio attento . C'è anche da dire, sottolinea il ......ZONEID insideposttop_18447 ' Ormai imminente il passaggio della maggioranza delle quote a... Nel quotidiano presenti anche delle riflessioni sull'imbattibilità deldentro casa e il punto ..."Il traguardo della Serie B dista solo novanta minuti, quello dell’ingresso nel network del City Football Group necessita invece di qualche passo in più". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di ...“«Voti No, si parlava di tasse»”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Pietro Polizzi ammette l'incontro col boss Sansone. Il giallo del «politico fortissimo». Prova ...