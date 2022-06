Il modo in cui ti siedi rivela la tua personalità (Di venerdì 10 giugno 2022) La nostra maniera di gesticolare, la postura e il modo in cui ci rivolgiamo agli altri esprimono delle parti di noi stessi che non riusciamo a mostrare con parole. C’è però un segnale in particolare che può mettere a nudo tutte le nostre intenzioni subconsce ed è il modo in cui ci sediamo. Cinque posizioni assunte sulla sedia, in particolare, corrispondono a diverse caratteristiche della nostra personalità. Ginocchia piegate e piedi rivolti verso l’interno La posizione chiamata A nella foto parla di una persona piena di fantasia, dotata di grande carisma e creatività ma a tratti poco matura. Spesso sono chi si siede in questo modo è impulsivo e non presta particolare attenzione a quello che dice. Quindi molte volte si ritrova a pentirsi di quello che dice subito dopo averlo detto. Sedersi con le gambe ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 giugno 2022) La nostra maniera di gesticolare, la postura e ilin cui ci rivolgiamo agli altri esprimono delle parti di noi stessi che non riusciamo a mostrare con parole. C’è però un segnale in particolare che può mettere a nudo tutte le nostre intenzioni subconsce ed è ilin cui ci sediamo. Cinque posizioni assunte sulla sedia, in particolare, corrispondono a diverse caratteristiche della nostra. Ginocchia piegate e piedi rivolti verso l’interno La posizione chiamata A nella foto parla di una persona piena di fantasia, dotata di grande carisma e creatività ma a tratti poco matura. Spesso sono chi si siede in questoè impulsivo e non presta particolare attenzione a quello che dice. Quindi molte volte si ritrova a pentirsi di quello che dice subito dopo averlo detto. Sedersi con le gambe ...

