Va a fare una visita ad Alzano e non rientra più a casa

Nembro. E' andato a fare una visita all'ospedale di Alzano Lombardo e non è più tornato a casa. Ore di attesa per la famiglia di Giuliano Azzolari, di Nembro, che, nella giornata di mercoledì, dopo essersi recato nella struttura sanitaria della provincia bergamasca, non ha più fatto ritorno a casa. Al momento della scomparsa, l'uomo indossava una maglia rossa, scarpe verdi, pantaloni della tuta di colore verde e un giubbino blu scuro. La famiglia e gli amici, che lo aspettano a casa, fanno sapere che chiunque avesse notizie dell'uomo, è pregato di contattare i carabinieri di Alzano Lombardo o chiamare i numeri 3409554326 e 3341712976.

