Tennis: Atp Stoccarda, Berrettini ai quarti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Stoccarda, 8 giu. - (Adnkronos) - Matteo Berrettini al rientro nel circuito dopo l'infortunio alla mano si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 692.235 euro). L'azzurro, numero 10 del mondo e seconda testa di serie, supera il moldavo Radu Albot, numero 121 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in un'ora e 55 minuti.

