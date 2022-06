Marcell Jacobs, infortunio: come sta il campione olimpico (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuovi esami per Marcell Jacobs dopo l’infortunio muscolare. Nella giornata odierna il campione olimpico “si è sottoposto a nuovi accertamenti all’Istituto di Scienza dello sport, a Roma – rende noto la Fidal – Gli esami hanno confermato il decorso positivo del processo di recupero dall’infortunio muscolare evidenziato nelle ultime settimane (distrazione-elongazione di primo grado), e in particolare sono stati confermati i tempi già descritti nella prima fase diagnostica”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuovi esami perdopo l’muscolare. Nella giornata odierna il“si è sottoposto a nuovi accertamenti all’Istituto di Scienza dello sport, a Roma – rende noto la Fidal – Gli esami hanno confermato il decorso positivo del processo di recupero dall’muscolare evidenziato nelle ultime settimane (distrazione-elongazione di primo grado), e in particolare sono stati confermati i tempi già descritti nella prima fase diagnostica”. L'articolo proviene da Italia Sera.

