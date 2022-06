Il dubbio Koulibaly e le parole di De Laurentiis sullo scudetto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Quando Kalidou Koulibaly dice "del mio futuro non so niente, per il momento vado in vacanza. Ma al mio ritorno in Europa vedremo, però vorrei conoscere la situazione molto velocemente" è chiaro che ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Quando Kalidoudice "del mio futuro non so niente, per il momento vado in vacanza. Ma al mio ritorno in Europa vedremo, però vorrei conoscere la situazione molto velocemente" è chiaro che ...

Pubblicità

Raffaeleamato04 : Mertens, Ospina,Koulibaly, Fabian NON rinnovano, con i primi che andranno via quest'estate. Insigne è già via Pol… - VELOSPORT1960 : - PepponeCuore89 : Io fino al 9 luglio (giorno di ritiro del napoli) Non ci arrivo. Prima 'bernardeschi è vicino' Poi 'Il napoli ci ri… - NapoliCalciogol : #Napoli, Koulibaly rimane in dubbio: slittano i tempi e può rimanere prossimo al termine - sportli26181512 : Koulibaly resta in bilico, il Napoli valuta le alternative. Con due nomi in pole position: Koulibaly resta in bilic… -