Febbre Dengue, Maga: "Allarme Singapore? Non a nostre latitudini" (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – "Alla base dell'aumento dei casi di Febbre di Dengue a Singapore ci sono fattori climatici che hanno favorito la riproduzione delle zanzare tigre, vettore del virus. Alle nostre latitudini, però, non dobbiamo preoccuparci. Ogni anno abbiamo decine di casi di Dengue importati, persone che vengono infettate nelle zone endemiche e poi si ammalano a casa. Non abbiamo mai avuto focolai epidemici, contrariamente a quanto è avvenuto, con piccole epidemie, per la Chikungunya, sempre trasmessa dalle zanzare". Lo spiega all'Adnkronos Salute il virologo Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. Nel nostro Paese, "la zanzara tigre è presente dagli anni '90. C'è ovviamente il rischio che, da un caso importato, il virus possa ...

