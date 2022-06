F1, Helmut Marko: “Red Bull deve dimagrire ancora 5 kg, Ferrari è già al limite regolamentare” (Di mercoledì 8 giugno 2022) La sfida tra Ferrari e Red Bull è ormai entrata definitivamente nel vivo e potrebbe caratterizzare il Mondiale di Formula Uno 2022 fino all’ultimo atto di Abu Dhabi del 20 novembre. Gli sviluppi delle nuove macchine a effetto suolo saranno fondamentali ed il Drink Team ha ben chiaro un obiettivo da raggiungere in tal senso nelle prossime settimane. La scuderia di Milton Keynes vuole infatti arrivare al più presto ai 798 km regolamentari, mentre al momento la RB18 sarebbe circa cinque chili sopra al limite minimo. “È un processo che richiede tempo, diciamo che oggi l’aspetto positivo è che guadagneremo qualche decimo quando raggiungeremo l’obiettivo. Ci mancano cinque chili? Diciamo che non è una supposizione così sbagliata…“, il commento a riguardo di Helmut Marko (fonte: Motorsport.com). “Credo che la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) La sfida trae Redè ormai entrata definitivamente nel vivo e potrebbe caratterizzare il Mondiale di Formula Uno 2022 fino all’ultimo atto di Abu Dhabi del 20 novembre. Gli sviluppi delle nuove macchine a effetto suolo saranno fondamentali ed il Drink Team ha ben chiaro un obiettivo da raggiungere in tal senso nelle prossime settimane. La scuderia di Milton Keynes vuole infatti arrivare al più presto ai 798 km regolamentari, mentre al momento la RB18 sarebbe circa cinque chili sopra alminimo. “È un processo che richiede tempo, diciamo che oggi l’aspetto positivo è che guadagneremo qualche decimo quando raggiungeremo l’obiettivo. Ci mancano cinque chili? Diciamo che non è una supposizione così sbagliata…“, il commento a riguardo di(fonte: Motorsport.com). “Credo che la ...

