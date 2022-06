Diventa mamma a 58 anni per la prima volta: la speranza di una famiglia in tarda età (Di mercoledì 8 giugno 2022) C’è un’età giusta per Diventare mamme? Probabilmente no. E soprattutto a chi spetterebbe stabilirla? Alla ‘natura’ o alla biologia, forse, ma non sempre è la risposta giusta. Sicuramente non lo è per la donna di 58 anni, originaria di Ostuni, che ha dato alla luce la sua prima figlia all’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi. La piccola, che i genitori hanno deciso di chiamare Ilaria, è nata prematura e pesa circa 2,3 chilogrammi, ma sta bene così come la sua mamma, e presto potranno tornane a casa dal neo papà 63enne, pronto ad abbracciarle. Brindisi. Una donna di 58 anni ha dato alla luce la sua prima figlia avuta grazie all’inseminazione artificiale “Siamo riusciti a portare avanti questa gravidanza quasi fino al nono mese di gravidanza nel miglior modo possibile – ha confermato il ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) C’è un’età giusta perre mamme? Probabilmente no. E soprattutto a chi spetterebbe stabilirla? Alla ‘natura’ o alla biologia, forse, ma non sempre è la risposta giusta. Sicuramente non lo è per la donna di 58, originaria di Ostuni, che ha dato alla luce la suafiglia all’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi. La piccola, che i genitori hanno deciso di chiamare Ilaria, è nata prematura e pesa circa 2,3 chilogrammi, ma sta bene così come la sua, e presto potranno tornane a casa dal neo papà 63enne, pronto ad abbracciarle. Brindisi. Una donna di 58ha dato alla luce la suafiglia avuta grazie all’inseminazione artificiale “Siamo riusciti a portare avanti questa gravidanza quasi fino al nono mese di gravidanza nel miglior modo possibile – ha confermato il ...

