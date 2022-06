Cda Rai, via libera alle nomine di Fuortes (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la polemica sulla destituzione di Mario Orfeo l’ad Rai, Carlo Fuortes, torna protagonista con le nuove nomine proposte al consiglio d’amministrazione. Cda Rai, ecco i nomi approvati dal consiglio Doveva essere il giorno della resa dei conti ed invece il consiglio d’amministrazione questa mattina ha dato il via libera alle nomine dell’amministratore delegato Carlo Fuortes. L’ad, la scorsa settimana bersaglio delle polemiche legate all’ex direttore dell’approfondimento. Ora, prima di tutto ha risolto subito il “Caso Orfeo”, il quale passerà a dirigere il Tg3. All’approfondimento quindi toccherà ad Antonio di Bella, che lascerà il daytime. A ruota Simona Sala prenderà il posto lasciato libero da Di Bella, dimettendosi da direttrice del notiziario sul terzo canale. Una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la polemica sulla destituzione di Mario Orfeo l’ad Rai, Carlo, torna protagonista con le nuoveproposte al consiglio d’amministrazione. Cda Rai, ecco i nomi approvati dal consiglio Doveva essere il giorno della resa dei conti ed invece il consiglio d’amministrazione questa mattina ha dato il viadell’amministratore delegato Carlo. L’ad, la scorsa settimana bersaglio delle polemiche legate all’ex direttore dell’approfondimento. Ora, prima di tutto ha risolto subito il “Caso Orfeo”, il quale passerà a dirigere il Tg3. All’approfondimento quindi toccherà ad Antonio di Bella, che lascerà il daytime. A ruota Simona Sala prenderà il posto lasciato libero da Di Bella, dimettendosi da direttrice del notiziario sul terzo canale. Una ...

Advertising

zazoomblog : Cda Rai via libera alle nomine di Fuortes - #libera #nomine #Fuortes - Primaonline : Rai: Cda d’accordo con le nomine proposte dall’ad Carlo Fuortes - ItaliaOggi : Il Cda Rai ha approvato le nomine proposte dall'Ad Carlo Fuortes - FedericBlabla : RT @Michele_Anzaldi: Che poi tutto questo vada in onda su una rete del servizio pubblico, in prima serata, nell’unica trasmissione Rai di p… - fabiofabbretti : Questa mattina Carlo Fuortes ha illustrato al CdA i palinsesti Rai del prossimo autunno-inverno. I giochi sono fatt… -