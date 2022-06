Oroscopo 7 giugno 2022 | Toro tormentati | Scorpione troppo riflessivi

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 7 giugno 2022) Secondo l’del 7, i nati sotto il segno della Vergine devono essere calmi. I Gemelli avranno delle interessanti opportunità, così come i Capricornoda Ariete a Vergine Ariete. Siete ancora un po’ confusi in amore. Cercate di fare un po’ di chiarezza in voi stessi prima di cimentarvi in nuove conoscenze. Dal L'articolo proviene da KontroKultura.