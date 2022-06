L'UE si accorda sul caricabatterie universale: sarà USB - C dal 2024 (Di martedì 7 giugno 2022) Manca ancora un ultimo passo, dato che l'accordo dovrà essere approvato formalmente prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE. Si tratta di una tappa nel percorso iniziato a ... Leggi su pcprofessionale (Di martedì 7 giugno 2022) Manca ancora un ultimo passo, dato che l'accordo dovrà essere approvato formalmente prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE. Si tratta di una tappa nel percorso iniziato a ...

Advertising

andreastoolbox : #L’UE si accorda sul caricabatterie universale: sarà USB-C dal 2024 - misiagentiles : RT @RomaSette: L’Europa si accorda sul #SalarioMinimo. Dopo l’approvazione definitiva, gli Stati membri avranno 2 anni per recepirla nel di… - RomaSette : L’Europa si accorda sul #SalarioMinimo. Dopo l’approvazione definitiva, gli Stati membri avranno 2 anni per recepir… - CarloCibelli78 : @ale1980cro La Roma lo ha messo sul mercato che con un'offerta buona lo vendono e finanziano il mercato, oltretutto… - EnergiaOltre : Von der Leyen: “Torneremo sulla questione del restante 10% di petrolio”. Per Michel l’embargo al petrolio spezza la… -