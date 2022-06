Italia-Georgia | Mattarella | ' volontà di collaborazione crescente'

(Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "C'è unaditra i nostri Paesi, un percorso sempre più comune". Così il presidente della Repubblica, Sergio, che ha ricevuto oggi al Quirinale la presidente della Repubblica di, Salomè Zourabichvili. Il presidenteha ricordato come traintercorrano "rapporti di ogni genere di" nei più diversi ambiti, "anche nel versante culturale, importante per lo sviluppo della nostra amicizia".

Agenzia ANSA

