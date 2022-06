Amadeus su Sanremo 2023: “Farei di tutto per portarla sul palco, ma è una sua decisione” (Di martedì 7 giugno 2022) Amadeus, in occasione della conferenza stampa di Arena ’60, ’70, ’80 e ’90 ha parlato anche del Festival di Sanremo 2023. Il conduttore e direttore artistico ha confermato di starci lavorando da mesi ma che al momento nessun big gli ha ancora presentato un brano “anche se le canzoni arriveranno prima di settembre”. Il regolamento ufficiale uscirà lunedì ed anche il prossimo anno la serata cover sarà dedicata ai brani usciti nel quarantennio 1960 – 1990. “I Big potranno essere accompagnati anche dall’artista originale della cover scelta“. Infine, parlando di ospiti, quest’anno ha puntato in alto: Mina. “Farei di tutto per portare Mina sul palco di Sanremo 2023, magari potesse accadere. Il mio è un desiderio. Naturalmente è una sua ... Leggi su biccy (Di martedì 7 giugno 2022), in occasione della conferenza stampa di Arena ’60, ’70, ’80 e ’90 ha parlato anche del Festival di. Il conduttore e direttore artistico ha confermato di starci lavorando da mesi ma che al momento nessun big gli ha ancora presentato un brano “anche se le canzoni arriveranno prima di settembre”. Il regolamento ufficiale uscirà lunedì ed anche il prossimo anno la serata cover sarà dedicata ai brani usciti nel quarantennio 1960 – 1990. “I Big potranno essere accompagnati anche dall’artista originale della cover scelta“. Infine, parlando di ospiti, quest’anno ha puntato in alto: Mina. “diper portare Mina suldi, magari potesse accadere. Il mio è un desiderio. Naturalmente è una sua ...

