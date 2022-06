Se l’Alto Adige fosse come il Donbass

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 6 giugno 2022) La guerra civile durava da più di settant’anni. Gli altoatesini non si rassegnavano all’italianizzazione forzata: nelle scuole, nei documenti ufficiali, nella toponomastica era vietato l’uso del tedesco. Essere cittadini di uno Stato democratico non li ripagava della perdita delle loro radici, della loro cultura, delle loro tradizioni. Per questo nel 2014 passarono all’azione proclamando le repubbliche autonome di Bozen e Brixen. Roma reagì duramente occupando la zona meridionale del, decisa a difendere i confini conquistati nel 1918. Si ebbero migliaia di morti e l’aiuto richiesto dai secessionisti alla potente Federazione austro-tedesca. Il seguito è noto. L’esercito federale, con una speciale operazione militare, qualche mese fa ha invaso il sacro suolo italiano, facendo rivivere una barbarie che ricordava le invasioni longobarde, ...