“Piccoli inconvenienti prima della felicità”, il romanzo di Luciana De Palma (Di lunedì 6 giugno 2022) É uscito “Piccoli inconvenienti prima della felicità“, il nuovo romanzo della pugliese, Luciana De Palma. Il percorso di riscatto di una donna in un secolo feroce, tra grandi gioie e inevitabili dolori. Ha solo cinque o sei anni Titina quando sente dire dalla sua vicina di casa che morirà con l’ago in mano. Eppure nessuno prima di allora l’aveva mai vista cucire. Lei piuttosto è convinta di morire da maestra in pensione anche se è stata costretta a lasciare la scuola per un anno. Nata all’alba della prima Guerra Mondiale, vive i dissidi di un secolo feroce, gli orrori e le attese delle notizie dal fronte, le gioie dei figli e i dolori delle grandi perdite. Orgogliosa e spavalda, Titina ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 giugno 2022) É uscito ““, il nuovopugliese,De. Il percorso di riscatto di una donna in un secolo feroce, tra grandi gioie e inevitabili dolori. Ha solo cinque o sei anni Titina quando sente dire dalla sua vicina di casa che morirà con l’ago in mano. Eppure nessunodi allora l’aveva mai vista cucire. Lei piuttosto è convinta di morire da maestra in pensione anche se è stata costretta a lasciare la scuola per un anno. Nata all’albaGuerra Mondiale, vive i dissidi di un secolo feroce, gli orrori e le attese delle notizie dal fronte, le gioie dei figli e i dolori delle grandi perdite. Orgogliosa e spavalda, Titina ...

Advertising

Lopinionista : 'Piccoli inconvenienti prima della felicità', il romanzo di Luciana De Palma - Olga47969404 : @fashionart19 Si, lo so)) Devo solo trovare il modo per passare i soldi dalla carta italiana a quella russa ?? Deve… - RadioHemingway : Giovedì, 02 Giugno 2022 A causa d piccoli inconvenienti tecnici, quest’anno al nostra stagione (2021/2022) si chiu… - MarcelloPiccya : @Maria70221974 @ANNA62348499 @RosariaMirage io ho avuto dei piccoli inconvenienti in abruzzo ?????????????? ma voi??? ??… -