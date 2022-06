Pensioni, taglio del 18% sull’importo per alcuni soggetti: cosa sta succedendo (Di lunedì 6 giugno 2022) Fra sette mesi scadrà Quota 102, con la quale si può andare in pensione con 64 anni d’età e 38 anni di contributi. Il problema è che il governo non ha ancora trovato una soluzione per le Pensioni. Si teme il ritorno alla legge Fornero, che prevede almeno 42 anni di contributi per andare in pensione. Intanto partiti e sindacati hanno formulato alcune soluzioni alternative. Una di queste prevede però un taglio del 18% su alcuni importi: ecco quali. Ricalcolo delle Pensioni: a chi verrà tagliato l’importo Quali soluzioni potrebbero essere trovate in così poco tempo prima che scada Quota 102? Fra le varie opzioni ci sarebbe quella di consentire a tutti l’uscita dal lavoro con 64 anni di età e 20 di contributi. Tuttavia il calcolo dell’assegno sarebbe interamente basato sul metodo contributivo. Il che comporterebbe una ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 giugno 2022) Fra sette mesi scadrà Quota 102, con la quale si può andare in pensione con 64 anni d’età e 38 anni di contributi. Il problema è che il governo non ha ancora trovato una soluzione per le. Si teme il ritorno alla legge Fornero, che prevede almeno 42 anni di contributi per andare in pensione. Intanto partiti e sindacati hanno formulato alcune soluzioni alternative. Una di queste prevede però undel 18% suimporti: ecco quali. Ricalcolo delle: a chi verrà tagliato l’importo Quali soluzioni potrebbero essere trovate in così poco tempo prima che scada Quota 102? Fra le varie opzioni ci sarebbe quella di consentire a tutti l’uscita dal lavoro con 64 anni di età e 20 di contributi. Tuttavia il calcolo dell’assegno sarebbe interamente basato sul metodo contributivo. Il che comporterebbe una ...

Advertising

Mattia6Fernando : @Massimi06250625 Bel taglio alle pensioni - Bohemian_322 : Domanda. Il taglio del RdC di quanto abbasserebbe le tasse sul lavoro? Qualche euro? Purtroppo la verità è che se v… - ggjaki84 : @Giul_Granato accompagnato da un taglio dell’Irpef per far sì che non superi il 18%. Per quanto riguarda i contribu… - Piero42395724 : RT @vespaarancione: @MarcoRizzoPC Prolungare l’età pensionabile per certi lavori è un taglio netto alle pensioni,perché la probabilità di n… - vespaarancione : @MarcoRizzoPC Prolungare l’età pensionabile per certi lavori è un taglio netto alle pensioni,perché la probabilità… -