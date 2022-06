Leucemia linfatica cronica, ok dell’Aifa alla terapia per remissione in 1 anno (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa alla rimborsabilità di venetoclax (Venclyxto*) in associazione all’anticorpo monoclonale anti Cd20 obinutuzumab come strategia terapeutica per tutti i pazienti ai quali viene diagnosticata per la prima volta la Leucemia linfatica cronica (Llc), non trattati in precedenza e non candidabili a immunochemioterapia di prima linea tipo Fcr (fludarabina-ciclofosfamide-rituximab). Lo annuncia AbbVie, ricordando che ogni anno in Italia oltre 3mila persone ricevono una diagnosi di Llc, il tipo più comune di tumore ematologico, che colpisce gli uomini il doppio delle donne, soprattutto nella fascia di età compresa tra 65 e 74 anni. “Oggi l’approvazione della rimborsabilità della combinazione venetoclax-obinutuzumab amplia il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia italiana del farmaco Aifarimborsabilità di venetoclax (Venclyxto*) in associazione all’anticorpo monoclonale anti Cd20 obinutuzumab come strategia terapeutica per tutti i pazienti ai quali viene diagnosticata per la prima volta la(Llc), non trattati in precedenza e non candidabili a immunochemiodi prima linea tipo Fcr (fludarabina-ciclofosfamide-rituximab). Lo annuncia AbbVie, ricordando che ogniin Italia oltre 3mila persone ricevono una diagnosi di Llc, il tipo più comune di tumore ematologico, che colpisce gli uomini il doppio delle donne, soprattutto nella fascia di età compresa tra 65 e 74 anni. “Oggi l’approvazione della rimborsabilità della combinazione venetoclax-obinutuzumab amplia il ...

Advertising

lifestyleblogit : Leucemia linfatica cronica, ok dell'Aifa alla terapia per remissione in 1 anno - - italiaserait : Leucemia linfatica cronica, ok dell’Aifa alla terapia per remissione in 1 anno - LocalPage3 : Leucemia linfatica cronica, ok dell'Aifa alla terapia per remissione in 1 anno - PharmaStar : Leucemia Linfatica Cronica di nuova diagnosi, #AIFA approva la rimborsabilità di #venetoclax in combinazione con… - nessuno69378233 : @Daniela73368758 @AnnaIsa75640851 @righi_katia @barbarab1974 Quando si cita un certo lavoro, si dovrebbe mettere an… -