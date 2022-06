Corea del Sud e Stati Uniti hanno lanciato otto missili in risposta ai raid di Kim Jong-un (Di lunedì 6 giugno 2022) La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno lanciato nella nottata di lunedì 6 giugno otto missili al largo della costa orientale della penisola in risposta alla raffica di missili a corto raggio lanciati dalla Corea del Nord. A dichiararlo è stato un funzionario del ministero della Difesa di Seul. La Reuters riporta che il lancio è una dimostrazione della capacità di effettuare attacchi di precisioni contro la fonte dei lanci di missili, i suoi centri di comando e quelli di supporto da parte della Corea del Nord. Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol ha concordato con quello degli Stati Uniti Joe Biden il potenziamento delle ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Ladel Sud e glinella nottata di lunedì 6 giugnoal largo della costa orientale della penisola inalla raffica dia corto raggio lanciati dalladel Nord. A dichiararlo è stato un funzionario del ministero della Difesa di Seul. La Reuters riporta che il lancio è una dimostrazione della capacità di effettuare attacchi di precisioni contro la fonte dei lanci di, i suoi centri di comando e quelli di supporto da parte delladel Nord. Il presidente delladel Sud Yoon Suk-yeol ha concordato con quello degliJoe Biden il potenziamento delle ...

