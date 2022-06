Analisi ascolti tv 5 giugno 2022: Rossi in replica stronca Bonolis. Male “Via dei matti”. Giletti subisce i russi ma cresce: tra Sallusti e il malore i due picchi (Di lunedì 6 giugno 2022) ascolti al top: Su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 4,037 milioni e 26,73%; Tg1 delle 13.30 a 3,967 milioni e 30,7%. I Soliti Ignoti a 3,945 milioni e 23,55%. Su Canale5 Tg5 delle 20.00 a 3,125 milioni e 20,44%. ‘Non è L’Arena’ fa il massimo dopo le 23.00, terminata l’intervista alla Zakharova La prima finale Padova-Palermo con in palio la Serie B, le moto e i piloti italiani battuti dalla Yamaha di Fabio Quartararo in Catalogna, l’incontro del Roland Garros tra Rafa Nadal e Casper Ruud, Portogallo-Svizzera di Nations League su Tv8. ascolti domenicali solo un po’ meno caratterizzati dalla presenza dello sport in tutto l’arco della giornata il 5 di giugno, con in prima serata il confronto topico dei play off della Serie C su Sky, Dazn e RaiPlay. In questo contesto su Rai1 è andata in onda la replica della fiction Mina Settembre, ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 6 giugno 2022)al top: Su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 4,037 milioni e 26,73%; Tg1 delle 13.30 a 3,967 milioni e 30,7%. I Soliti Ignoti a 3,945 milioni e 23,55%. Su Canale5 Tg5 delle 20.00 a 3,125 milioni e 20,44%. ‘Non è L’Arena’ fa il massimo dopo le 23.00, terminata l’intervista alla Zakharova La prima finale Padova-Palermo con in palio la Serie B, le moto e i piloti italiani battuti dalla Yamaha di Fabio Quartararo in Catalogna, l’incontro del Roland Garros tra Rafa Nadal e Casper Ruud, Portogallo-Svizzera di Nations League su Tv8.domenicali solo un po’ meno caratterizzati dalla presenza dello sport in tutto l’arco della giornata il 5 di, con in prima serata il confronto topico dei play off della Serie C su Sky, Dazn e RaiPlay. In questo contesto su Rai1 è andata in onda ladella fiction Mina Settembre, ...

