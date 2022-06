**Ambiente: Lega a Letta, 'Votare sì? Il Fit for 55 è una follia'** (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Letta ci ‘sfida' a Votare a favore del Fit for 55? Solo chi frequenta i salotti delle élite di Parigi e vive anni luce distante dalla realtà può pensare che i pacchetti proposti dall'Ue abbiano una effettiva efficacia a tutela dell'ambiente". Così Marco Campomenosi, capo deLegazione della Lega al Parlamento Europeo, risponde alle parole odierne del segretario Pd Enrico Letta. "La realtà, purtroppo, è che oggi il Fit for 55, in assenza di alternative a impatto zero disponibili per le imprese, è una follia che si tradurrebbe in un aumento di costi insostenibile per le aziende già colpite dagli effetti della pandemia e della guerra, con conseguenze sociali devastanti per lavoratori e famiglie. Siamo consapevoli dell'importanza della transizione ecologica e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "ci ‘sfida' aa favore del Fit for 55? Solo chi frequenta i salotti delle élite di Parigi e vive anni luce distante dalla realtà può pensare che i pacchetti proposti dall'Ue abbiano una effettiva efficacia a tutela dell'ambiente". Così Marco Campomenosi, capo dezione dellaal Parlamento Europeo, risponde alle parole odierne del segretario Pd Enrico. "La realtà, purtroppo, è che oggi il Fit for 55, in assenza di alternative a impatto zero disponibili per le imprese, è unache si tradurrebbe in un aumento di costi insostenibile per le aziende già colpite dagli effetti della pandemia e della guerra, con conseguenze sociali devastanti per lavoratori e famiglie. Siamo consapevoli dell'importanza della transizione ecologica e ...

