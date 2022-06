Milano Ocean Week | una settimana per chi ama il mare

Advertising

TuttoSuMilano : La Ocean week porta il mare a #Milano: talk, laboratori e arredi urbani a tema - rep_milano : La Ocean week porta il mare a Milano: talk, laboratori e arredi urbani a tema - TuttoSuMilano : RT @PaesiTropicali: La prima edizione della Milano Ocean Week si svolgerà nel capoluogo lombardo dal 8 al 12 giugno. La manifestazione, org… - PaesiTropicali : La prima edizione della Milano Ocean Week si svolgerà nel capoluogo lombardo dal 8 al 12 giugno. La manifestazione,… - fabiopozzo : Per chi è a Milano giovedì 9 giugno. Un'onda di 35 mt che attraversa l'Oceano, il surfista Hugo Vau che l'aspetta e… -

... dall'8 al 12 giugno in città si tiene la prima edizione dellaWeek, promossa da OneFoundation con il patrocinio del Comune e della Prefettura dinonché della Marina militare e la ...Questo è il programma della prima edizione dellaWeek che si svolgerà nel capoluogo lombardo dal 8 al 12 giugno. La manifestazione, ad ingresso gratuito, è organizzata dalla One...Mostre, talk e laboratori didattici per portare il mare a Milano e un'intera strada del Quadrilatero della Moda che per l'occasione si trasforma in "Via degli Oceani", con tanto di arredamento urbano ...L'iniziativa di adidas e Parley for the Oceans torna per il quinto anno con l'ambizione di mobilitare un'intera generazione affinché contribuisca a ridurre i rifiuti plastici ...