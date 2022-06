Milan | RedBird pronto al rinnovo dei contratti con due sponsor | News

Advertising

Gazzetta_it : Ricavi, RedBird nel solco di Elliott: ora il rinnovo con Emirates e Puma #Milan - MarcoBellinazzo : In sintesi, quella tra Elliott e #Redbird è la migliore partnership possibile per il #Milan dal punto di vista fina… - MarcoBellinazzo : Tra i 3/4 fondi Usa che si stanno specializzando in questo tipo di operazioni, quello di Jerry Cardinale è quello d… - PianetaMilan : .@acmilan , #RedBird pronto al rinnovo dei contratti con due sponsor | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - lukapzi93 : Facciamo questo #stadio da soli, anche al costo di andare a Sesto. ???? #Milan #redbird -

Commenta per primo Il nuovodi, almeno per ora, non si muoverà troppo dal solco tracciato da Elliott . Anzi, le prime mosse commerciali della nuova proprietà guidata da Gerry Cardinale spingeranno per il rinnovo ...Ci si può fermare qui, anche perchénegli ultimi cinque anni, ha investito in più di venti ... Ecco perché per ildel nuovo corso si parla di media company , e non solo di un semplice club ...Zaniolo e De Ketelaere arrivano al Milan Secondo la "GdS", il Milan di RedBird prepara i suoi primi colpi milionari. Il rinnovo del contratto di Zaniolo in scadenza nel 2024 è d’attualità a Roma ...Mario Ielpo ha rilasciato un’intervista sul periodo del Milan e sulla questione riguardante Maldini. Ecco le sue parole.