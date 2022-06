Juve Cuadrado, c’è frizione: la proposta dei bianconeri non soddisfa il colombiano (Di domenica 5 giugno 2022) Cuadrado Juve, potrebbe esserci un ribaltone nel destino dell’esterno colombiano nonostante il rinnovo La Juve sta vedendo delle frizioni negli ultimi giorni con Cuadrado nonostante il rinnovo arrivato a fine campionato. Il motivo? Le cifre del contratto. La Juve ha proposto un adeguamento del contratto da 5 a 3 milioni ma per due anni, il giocatore non gradisce. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022), potrebbe esserci un ribaltone nel destino dell’esternononostante il rinnovo Lasta vedendo delle frizioni negli ultimi giorni connonostante il rinnovo arrivato a fine campionato. Il motivo? Le cifre del contratto. Laha proposto un adeguamento del contratto da 5 a 3 milioni ma per due anni, il giocatore non gradisce. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : Torna il caso #Cuadrado: la #Juve vuole spalmare l'ingaggio, dopo il rinnovo automatico può andare via… - ManueleBruzzi1 : @EdoardoMecca1 Ma quanto prende Cuadrado? Perché se prende meno di 10 netti al mese bisogna mettersi in ginocchio e… - CalcioNews24 : Frizioni tra #Cuadrado e la #Juve ?? - Pablecito80 : RT @naptam_10: @BrunoGalvan85 @sscnapoli ... attenzione. Anche come tecnico si è troppo frettolosi nel giudicarlo. È stato l'unico in grado… - ArtigianoLab : @LGramellini Io penso che Cuadrado non possa fare tutte le partite (l abbiamo visto anche quest'anno) quindi se tie… -