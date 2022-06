Colpi arma da fuoco in via Dei Mille: indagini in corso (Di domenica 5 giugno 2022) di Erika Noschese Saranno, eventualmente, le immagini delle telecamere di videosorveglianza o le testimonianze a far luce su quanto accaduto ieri pomeriggio in via dei Mille, a Pastena quando – verso le 16 circa – sono stati esplosi Colpi di arma da fuoco, verosimilmente in aria. A lanciare l’allarme alcuni residenti della zona che hanno prontamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno appurato la presenza a terra di sei bossoli di pistola. Al momento, tutto è avvolto nel mistero e i fatti non sono stati ancora chiariti così come non sono stati rintracciati gli autori del gesto. Gli agenti della polizia, infatti, hanno avviato le indagini per provare a ricostruire l’esatta dinamica rispetto a quanto accaduto nella zona orientale del ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 5 giugno 2022) di Erika Noschese Saranno, eventualmente, le immagini delle telecamere di videosorveglianza o le testimonianze a far luce su quanto accaduto ieri pomeriggio in via dei, a Pastena quando – verso le 16 circa – sono stati esplosidida, verosimilmente in aria. A lanciare l’allarme alcuni residenti della zona che hanno prontamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno appurato la presenza a terra di sei bossoli di pistola. Al momento, tutto è avvolto nel mistero e i fatti non sono stati ancora chiariti così come non sono stati rintracciati gli autori del gesto. Gli agenti della polizia, infatti, hanno avviato leper provare a ricostruire l’esatta dinamica rispetto a quanto accaduto nella zona orientale del ...

