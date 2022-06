Calciomercato Juve: decisione comunicata all’Atletico sul futuro di Morata (Di domenica 5 giugno 2022) . Ecco cosa faranno i bianconeri Il futuro di Alvaro Morata continua a tenere banco in casa Juventus. I bianconeri hanno già comunicato all’Atletico Madrid che non riscatteranno l’attaccante per i 35 milioni di euro pattuiti. La Juventus potrebbe però provare a rinegoziare gli accordi con i Colchoneros per trovare un accordo definitivo per Morata. A riportarlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) . Ecco cosa faranno i bianconeri Ildi Alvarocontinua a tenere banco in casantus. I bianconeri hanno già comunicatoMadrid che non riscatteranno l’attaccante per i 35 milioni di euro pattuiti. Lantus potrebbe però provare a rinegoziare gli accordi con i Colchoneros per trovare un accordo definitivo per. A riportarlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

