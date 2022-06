Ultime Notizie – Ucraina, Papa: “Vorrei andare ma devo aspettare momento giusto” (Di sabato 4 giugno 2022) “Vorrei andare in Ucraina ma devo aspettare il momento opportuno”. Lo ha ribadito il Papa rispondendo alla domanda di un bimbo ucraino nel corso dell’incontro ‘Il Cortile dei bambini’ che si è svolto nel Cortile di San Damaso. Il Papa ha aggiunto che vedrà prossimamente le autorità ucraine per vedere se sarà possibile. La settimana prossima “riceverò rappresentanti del governo dell’Ucraina, che verranno a parlare e a parlare di una eventuale visita mia lì: vediamo cosa succede” ha annunciato il Papa parlando con un gruppo di bambini tra i quali Sachar, rifugiato ucraino. “Vengo dall’Ucraina – ha detto il bambino al Papa – Non ho una domanda ma piuttosto una richiesta: può venire in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) “inmailopportuno”. Lo ha ribadito ilrispondendo alla domanda di un bimbo ucraino nel corso dell’incontro ‘Il Cortile dei bambini’ che si è svolto nel Cortile di San Damaso. Ilha aggiunto che vedrà prossimamente le autorità ucraine per vedere se sarà possibile. La settimana prossima “riceverò rappresentanti del governo dell’, che verranno a parlare e a parlare di una eventuale visita mia lì: vediamo cosa succede” ha annunciato ilparlando con un gruppo di bambini tra i quali Sachar, rifugiato ucraino. “Vengo dall’– ha detto il bambino al– Non ho una domanda ma piuttosto una richiesta: può venire in ...

