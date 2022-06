Ultime Notizie – Ucraina, Letta: “Pace non giusta meglio di guerra? Solo citazione” (Di sabato 4 giugno 2022) “Mi pare una polemica sul nulla. Ho citato il bosniaco Izetbegovic e l’idea, vera, che anche una Pace non completamente giusta sia comunque meglio rispetto alla continuazione di guerra e morte. Questo non comporta alcun cambio di idea sulla necessità di fermare Putin e aiutare l’Ucraina”. Lo puntualizza il segretario del Pd, Enrico Letta, su Twitter. E aggiunge: “Per evitare malintesi: in un discorso ho sintetizzato eccessivamente la frase del leader bosniaco Izetbegovic ‘una Pace non completamente giusta è meglio della continuazione di guerra e morte’. L’avevo già detta giorni fa. Nessun cambio di linea sul no a Putin e sul sostegno a Ucraina”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) “Mi pare una polemica sul nulla. Ho citato il bosniaco Izetbegovic e l’idea, vera, che anche unanon completamentesia comunquerispetto alla continuazione die morte. Questo non comporta alcun cambio di idea sulla necessità di fermare Putin e aiutare l’”. Lo puntualizza il segretario del Pd, Enrico, su Twitter. E aggiunge: “Per evitare malintesi: in un discorso ho sintetizzato eccessivamente la frase del leader bosniaco Izetbegovic ‘unanon completamentedella continuazione die morte’. L’avevo già detta giorni fa. Nessun cambio di linea sul no a Putin e sul sostegno a”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

