Stephanie Matto | la tiktoker che vende il suo sudore | ecco quanto costa

(Di sabato 4 giugno 2022), ex star di 90 Days Fincé, è un’imprenditrice digitale davvero particolare. La sua ultima idea di marketing è stata quella dire ildel suo seno online. La 32enne del Connecticut, si siede per ore sotto il sole e imbottiglia letteralmente i liquidi che il suo corpo espelle, per poi metterli in vendita per 500 dollari a fialetta. Vi raccomandiamo...e come si guadagna su TikTok Come fare soldi reali con il social network degli adolescenti. La prima regola è avere migliaia di followers ed essere molto attivi pubblicando co... “Tutto quello di cui hai bisogno sono bottiglie, sole, un seno e sederti alla luce come fossi un acero per ore”, spiega ...

Ascolta questo articolo La notizia di Stephanie Matto sta facendo immediatamente il giro del web. L'influencer, conosciuta soprattutto per aver preso parte al reality show '90 Day Fiancé' che segue le coppie degli Stati Uniti che hanno ... Vi ricordate di Stephanie Matto L'anno scorso ne avevamo parlato perché aveva avuto un'idea molto particolare per guadagnare qualche soldo in più. Aveva deciso, infatti, di vendere i suoi peti contenuti in barattoli. Stephanie Matto of 90 Day Fiance has made a mint selling farts in a jar and now she hopes to "empower" others with her latest venture.