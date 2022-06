Estrazione del Lotto di Oggi | i numeri vincenti di Sabato 04 Giugno 2022

Advertising

winforlife2013 : Estrazione 2628 ore 16.00 del 04/06/2022 - ChristianGerde2 : RT @festinteconomia: Roberto Cingolani al #FIE22: «La quantità di energia prodotta dalle fonti rinnovabili non è prevedibile, e la richies… - winforlife2013 : Estrazione 2627 ore 15.00 del 04/06/2022 - alfano_vito : @ChiamalaDani Meno figo l’estrazione del sangue da parte delle zanzare - avv_cmg : Il Sole 24 ORE: Lotteria degli scontrini, oggi l’estrazione del superpremio annuale. -

Se non ci vince il maxi premio non c'è comunque da disperare, infatti sul sito, subito sotto l'annuncio relativo all'4 giugno, c'è un conto alla rovescia per le prossime estrazioni ...... già protagonisti al Giubileo d'Oro2002, seguiti da artisticalibro di Alicia Keys, Hans ... di queste, 10mila sono state scelte in un'pubblica e altre 7500 sono lavoratori, membri ...Via all'estrazione annuale del maxi premio di 5 milioni di euro della Lotteria degli scontrini 2022. Sarà possibile verificate in diretta la vittoria del proprio scontrino. Ecco come e quando.Durante l'intervallo di Italia-Germania, nella serata di sabato 4 giugno, si terrà l'estrazizone della Lotteria degli scontrini. La partita della Nations League è attesissima soprattutto da chi spera ...