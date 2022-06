Salvini spera ancora in un incontro col ministro degli Esteri russo Lavrov (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Matteo Salvini non rinuncia all'ambizioso - per i critici velleitario - progetto di avere un ruolo nel negoziato per un cessate il fuoco in Ucraina. Incontrando i giornalisti al ricevimento per la Festa della Repubblica, organizzato dalla Prefettura di Milano, il segretario leghista conferma di essere "al lavoro" sul dossier, di coltivare i suoi "contatti" da Roma e Milano e di sperare ancora di poter incontrare Sergei Lavrov. Un colloquio con il ministro degli Esteri russo, assicura, era l'obiettivo della sua missione, prima che venisse cancellata per le critiche dei partiti di maggioranza e per i dubbi del governo. Per il secondo giorno consecutivo, il capo della Lega, poi, torna a criticare aspramente l'azione messa in campo da Luigi Di Maio ... Leggi su agi (Di venerdì 3 giugno 2022) AGI - Matteonon rinuncia all'ambizioso - per i critici velleitario - progetto di avere un ruolo nel negoziato per un cessate il fuoco in Ucraina. Incontrando i giornalisti al ricevimento per la Festa della Repubblica, organizzato dalla Prefettura di Milano, il segretario leghista conferma di essere "al lavoro" sul dossier, di coltivare i suoi "contatti" da Roma e Milano e diredi poter incontrare Sergei. Un colloquio con il, assicura, era l'obiettivo della sua missione, prima che venisse cancellata per le critiche dei partiti di maggioranza e per i dubbi del governo. Per il secondo giorno consecutivo, il capo della Lega, poi, torna a criticare aspramente l'azione messa in campo da Luigi Di Maio ...

