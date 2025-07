Somma Vesuviana il Comune paga 80mila euro per pulire la strada ma la ditta sbaglia indirizzo

Una gestione che solleva più di qualche dubbio a Somma Vesuviana: il Comune ha pagato 80mila euro per la pulizia delle strade, ma un errore di indirizzo ha portato gli operai a intervenire su una strada privata. Un episodio che potrebbe sfociare in un contenzioso e sollevare interrogativi sulla trasparenza e l’efficienza degli affidamenti pubblici. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere la comunità.

Si prospetta un contenzioso per il Comune di Somma Vesuviana: ha affidato un intervento di pulizia ad una ditta, ma gli operai hanno sbagliato indirizzo e ripulito una strada privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

