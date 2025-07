Usa primi problemi per Alligator Alcatraz | centro migranti allagato dopo un temporale

Dopo un temporale imponente, l’Alligator Alcatraz, il centro migranti recentemente inaugurato dal presidente Trump in Florida, si è trovato allagato. Questa struttura, definita "resistente a uragani di categoria 2", ora si confronta con i primi problemi che mettono alla prova la sua resistenza e funzionalità, sollevando interrogativi sulla gestione delle emergenze e sull’efficacia delle nuove misure di sicurezza.

La struttura detentiva, che per le autorità della Florida "può resistere a uragani di categoria 2", è stata inaugurata pochi giorni fa dal presidente Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, primi problemi per "Alligator Alcatraz": centro migranti allagato dopo un temporale

Trump inaugura Alligator Alcatraz, Mirella Serri: "Le SS usavano i cani mentre adesso siamo passati agli alligatori" Vai su Facebook

La chiamano Alligator Alcatraz persino nei profili ufficiali. E io mi domando inerme quando si arresterà questa disfatta della civiltà in cui la ferocia è diventata un valore. Vai su X

