Money Road finale ricca di colpi di scena Resa dei conti per i 12 sconosciuti

Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo giunge alla sua drammatica conclusione. Dopo 12 intensi giorni tra sfide e colpi di scena nella giungla malese, i 12 sconosciuti si preparano alla resa dei conti finale. La suspense raggiunge il suo apice questa sera alle 21.30 su Skyuno, Now e TV8, promettendo un finale ricco di emozioni e sorprese che lasceranno tutti senza fiato. Non perdete l’ultimo capitolo di questa incredibile avventura!

Capolinea per la prima stagione del nuovo reality di Sky Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo, condotto da Fabio Caressa ( la nostra recensione ). Dopo 12 giorni trascorsi nella giungla malese, volge al termine questa sera ( alle 21.30 su Skyuno, Now e in chiaro su TV8) l’ adventure game che ha messo alla prova 12 sconosciuti tra lunghi trekking, temperature bollenti, umidità al 90% e, soprattutto, continue tentazioni che, nel corso delle puntate, hanno ridotto il montepremi iniziale da 300.000 a 180.000 euro. Per l’ultima puntata si riparte dal punto esatto in cui la Compagnia è stata lasciata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Money Road, finale ricca di colpi di scena. Resa dei conti per i 12 sconosciuti

