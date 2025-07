Addio Tonino Pietrantonio | i messaggi ed i ricordi del sindaco dei record

Addio, Tonino Pietrantonio. La sua figura rimarrà indelebile nei ricordi di Benevento e oltre, testimoniando un impegno straordinario e un amore profondo per la sua città. Definito il "sindaco dei record" da Mario Pedicini, che ne ha scritto anche un libro, Pietrantonio ha lasciato un’eredità fatta di dedizione e passione. Ora, i messaggi e i ricordi di quanti lo hanno conosciuto, continuano a raccontare la sua storia unica e inimitabile.

Mario Pedicini lo definì il sindaco dei record. E ci scrisse un libro, pubblicato nel 2021. A tutti, Pietrantonio ha lasciato un ricordo ed è così che vogliono ricordarlo: Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha espresso sincero e sentito cordoglio a titolo personale e del Consiglio Provinciale per la scomparsa del prof. Antonio Pietrantonio, già Sindaco di Benevento negli anni Ottanta e primi anni Novanta. «Antonio Pietrantonio ha amato profondamente la Città e il Sannio e si è speso senza risparmio e senza sosta, mettendo in campo le sue forte capacità di visione programmatica e strategica, per creare le condizioni dello sviluppo socio-economico e culturale della sua terra.