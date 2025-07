Vendere casa in Toscana nel 2025 | quanto tempo ci vuole?

Se state pensando di vendere casa in Toscana nel 2025, è fondamentale conoscere i tempi medi di vendita nelle principali città. Secondo i dati di Tecnocasa, a gennaio 2025, Firenze si conferma tra le più veloci con un tempo medio di circa 97 giorni, mentre Lucca si distingue con soli 51 giorni. Questi numeri offrono un quadro chiaro e aggiornato per pianificare al meglio la vostra vendita immobiliare. Ma quanto tempo impiegherà realmente il vostro immobile a trovare acquirente?

Firenze, 3 luglio 2025 – Quanto tempo serve per vendere casa in Toscana? Secondo l’ufficio studi del gruppo Tecnocasa, a gennaio 2025 nelle grandi città toscane il tempo medio è di 109 giorni, praticamente invariato rispetto allo scorso anno (108). La città di Firenze si conferma tra le più dinamiche con una media di 97 giorni, che scende a 51 giorni per Lucca, la più veloce in assoluto. Tempi piuttosto rapidi anche a Livorno (90 giorni) e Pisa (95), mentre nelle aree interne si sale notevolmente: Arezzo è la più lenta con 169 giorni, seguita da Massa (143) e Prato (138). Nell’hinterland fiorentino, grazie al traino del mercato delle seconde case, i tempi di vendita migliorano: 117 giorni in media, tre in meno rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vendere casa in Toscana nel 2025: quanto tempo ci vuole?

