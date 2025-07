La Romagna si candida a ospitare il nuovo grande Festival della Canzone Italiana | l’appello di Faenza Forlì Cesena e della Riviera

La Romagna si prepara a conquistare il palcoscenico più prestigioso della musica italiana. Con un’alleanza tra Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Bellaria e Castrocaro, questa regione si candida ufficialmente a ospitare il nuovo grande Festival della Canzone Italiana. Un progetto ambizioso, supportato da autorità e artisti, che promette di portare la nostra musica sotto i riflettori nazionali e internazionali. È il momento di scrivere una nuova pagina musicale: la Romagna merita questo trionfo!

Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Bellaria e Castrocaro fanno squadra per candidare ufficialmente la Romagna come sede del nuovo grande Festival della Canzone Italiana, raccogliendo l’appello lanciato dal Presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e rivolto alla RAI. A sostenerlo è anche Giordano Sangiorgi, patron del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, che proprio nel 2025 festeggia i 30 anni a Faenza dal 3 al 5 ottobre, confermando la città come storica capitale della musica indipendente italiana. Il progetto vede unite le città simbolo della musica e della cultura romagnola: Faenza con il MEI, Forlì con il festival del liscio “Cara Forlì”, Cesena candidata a Capitale Italiana della Cultura, Rimini cuore pulsante della Riviera Adriatica, Bellaria e Castrocaro note per i celebri festival delle voci nuove. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com