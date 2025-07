Il ritorno di Tyson Fury | trilogia con Usyk e dream match contro Joshua? Sto valutando

Il ritorno di Tyson Fury sta catturando l’attenzione degli appassionati di pugilato, con una trilogia ormai vicina con Usyk e un atteso dream match contro Joshua. Nel frattempo, Fury si conferma come ambasciatore di Make Boxing Great Again, un progetto ambizioso dell’IBA volto a rinvigorire questa storica disciplina. Con tutto pronto per il suo rientro, il re del ring promette ancora emozioni e grandi sfide che potrebbero riscrivere la storia del pugilato.

Il pugile britannico è diventato ambasciatore di Make Boxing Great Again, progetto ambizioso lanciato dall'IBA, che punta a una nuova età dell'oro del pugilato. Poi, parlando con la Gazzetta, fa capire che è tutto pronto per il suo rientro sul ring.

!!! Dopo l'annuncio di voler uscire dal ritiro e tornare sul ring, #TysonFury annuncia a sorpresa che il terzo fight della trilogia contro #OleksandrUsyk si terrà il 18 aprile del prossimo anno allo stadio di Wembley. «Voglio la mia vendetta con Usyk in I Vai su Facebook

