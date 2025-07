Aggiorna la tua documentazione SPID | ecco l’ennesima campagna di phishing

Attenzione utenti SPID! Una nuova e insidiosa campagna di phishing sta colpendo gli account, cercando di rubare credenziali e documenti importanti. Il CERT-AgID avverte che i truffatori sfruttano l’urgenza di aggiornare la documentazione per ingannare le vittime. È fondamentale rimanere vigili e aggiornare le proprie difese digitali: ecco come riconoscere e contrastare questa minaccia prima che sia troppo tardi.

Il CERT-AgID ha diffuso i dettagli dell'ennesima campagna di phishing legata allo SPID con l'obiettivo di rubare credenziali e documenti.

