Trentino un turista argentino precipita e muore durante un’escursione in Alta Badia

Una tragica caduta in Alta Badia scuote il Trentino: durante un'escursione tra amici e familiari, un turista argentino perde la vita, lasciando un vuoto profondo tra coloro che erano con lui. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano per ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza di chi esplora queste meraviglie naturali. Un episodio che invita a riflettere sull’importanza della prudenza in montagna.

La vittima scendeva dal rifugio Gardenaccia nel parco naturale Puez-Odle, con la famiglia e amici, in tutto una decina di persone. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Trentino, un turista argentino precipita e muore durante un’escursione in Alta Badia

