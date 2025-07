Papa a sorpresa a Castel Gandolfo la trasferta di Leone per esaminare lo stato dei lavori

Un'emozionante sorpresa a Castel Gandolfo: Papa Leone, con il suo consueto spirito di vicinanza, si è recato di soppiatto alle Ville Pontificie per verificare di persona lo stato dei lavori in corso. Un gesto che ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando ancora una volta come il Papa sia sempre pronto a intervenire direttamente nei momenti più importanti. La sua visita inattesa segna un momento di grande coinvolgimento e speranza per la comunità...

(Adnkronos) – Papa Prevost a Castel Gandolfo a sorpresa. A quanto apprende l'Adnkronos il Pontefice nel tardo pomeriggio è arrivato da uno degli ingressi delle Ville Pontificie – dove è schierato un imponente cordone di polizia – per un sopralluogo dell'ultima "per esaminare lo stato dei lavori".

Papa Leone XIV, sorpresa: pranzo dagli agostiniani, il suo ordine. E da oggi account sui social - Papa Leone XIV ha fatto visita oggi alla curia generalizia degli agostiniani, definita affettuosamente "casa" dai suoi confratelli.

Leone XIV, il 9 luglio prima messa sul creato. «Il Papa celebrerà con i dipendenti del borgo di Castel Gandolfo» - Prevost celebrerà con i dipendenti del borgo «Laudato Sì» di Castel Gandolfo ... Si legge su msn.com