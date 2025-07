Attaccato da un orso | motociclista italiano morto in Romania Tentava di dargli cibo

Un episodio drammatico scuote la tranquillità delle montagne rumene: un motociclista italiano di 48 anni, nella sua crociata umanitaria, tentava di nutrire un orso sull’autostrada Transfagarasan e ha trovato una tragica fine. La sua storia, ricca di coraggio e altruismo, ci ricorda quanto il rispetto per la natura possa essere fatale. Ma cosa è successo realmente in quei momenti fatali?

Bucarest, 3 luglio 2025 – Un motociclista italiano di 48 anni è morto dopo esser stato attaccato da un’ orsa sull'autostrada Transf?g?r??an, in Romania. Lo riportano i media romeni. E’ successo nella zona di Arefu, a 500 metri dalla cima della diga di Vidraru, in direzione del lago Bâlea, nel centro montuoso del Paese. “Ha scattato foto mentre tentava di dargli da mangiare”. Secondo fonti non ufficiali, riportate da Antena 3, sul telefono della vittima sono state trovate immagini ravvicinate dell'orso, scattate mentre l’uomo prova a farlo mangiare dalla sua mano. Sarebbe stato recuperato anche un video. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attaccato da un orso: motociclista italiano morto in Romania. “Tentava di dargli cibo”

Buongiorno! Vorrei avvisare tutti i turisti che visiteranno la Romania e in particolare la transilvania (brasov,predeal,sinaia,tranfagarasan ecc) di non avvicinarsi agli orsi, non dategli da mangiare! So che possono sembrare carini,pacifici e abituati all uomo, ma è Vai su Facebook

