Nicola Borrelli si è dimesso dal ruolo di direttore generale Cinema e Audiovisivo del MiC

Nicola Borrelli si è dimesso improvvisamente da direttore generale del Cinema e Audiovisivo del MIC, suscitando scalpore nel settore culturale. La decisione, annunciata dal Ministero, segue le tensioni legate ai recenti scandali, tra cui il controverso “caso Kaufmann”. Una resignazione che apre una nuova fase per l’industria cinematografica italiana, lasciando molte domande sul futuro della gestione culturale nel nostro Paese.

Nicola Borrelli, Direttore generale del Cinema e dell’Audiovisivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si è dimesso. Le dimissioni di Borrelli sono state riportate questa notte direttamente dal Ministero e fanno seguito alle pressioni nel suo ufficio in merito ai due scandali legati al “caso Kaufmann”. Francis Charles Kaufmann, l’uomo statunitense accusato dell’omicidio di Villa Pamphili, era in Italia sotto l’identità di presunto produttore cinematografico. Open, nei giorni successivi all’arresto dell’uomo in Grecia, aveva scoperto che Kaufmann aveva ottenuto un credito d’imposta di 863. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it