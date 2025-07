Ufficiale Ricci è un nuovo giocatore del Milan | indosserà la maglia numero 4

Il Milan fa sul serio e ufficializza il suo primo grande acquisto: Samuele Ricci, talentuoso centrocampista, indosserà la maglia numero 4. Con questa mossa, i rossoneri rafforzano ulteriormente il loro centrocampo, puntando su un talento emergente. L’arrivo di Ricci rappresenta una svolta strategica per la rosa di Pioli, pronta a scrivere nuove pagine di successi. La stagione si apre con entusiasmo: il futuro del Milan è più brillante che mai.

