Pogba torna a parlare della Juventus | Agnelli e Chiellini mi scrivevano ci sono cose che non mi sono piaciute

ricerca di ripartire con entusiasmo e determinazione. Pogba ha infatti ammesso di aver vissuto momenti complessi, ma ora guarda avanti, pronto a dimostrare il suo valore e a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera europea. Un ritorno che ha già acceso le speranze dei tifosi e riacceso il suo spirito competitivo, segnando una rinascita dopo le difficoltà passate.

Dopo la lunga squalifica per doping, Paul Pogba torna a giocare in Europa e lo fa abbracciando la causa del Monaco che gli ha offerto un contratto biennale da 4 milioni, 2 a stagione, un modo per ricominciare dopo aver detto addio alla Juventus nel 2024. Nel corso della sua presentazione nel suo nuovo club, il calciatore francese ha alleggerito le parole utilizzate qualche giorno fa nel parlare del suo periodo difficile, pur sottolineando la mancanza di tatto da parte di alcune persone all’interno dell’organico bianconero. Pogba ha detto: “ Ho sempre amato e sempre amerò la Juventus. Questo club mi ha aiutato a diventare ciò che sono oggi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Pogba torna a parlare della Juventus: “Agnelli e Chiellini mi scrivevano, ci sono cose che non mi sono piaciute “

