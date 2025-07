Ritorno al futuro | Lea Thompson svela qual è il suo film preferito della trilogia

In occasione del quarantesimo anniversario di Ritorno al Futuro, Lea Thompson rivela quale tra i tre capitoli della saga resta il suo preferito. L’attrice ha condiviso con People le ragioni di questa scelta, sottolineando come la magia e il motivo per cui la saga continua a conquistare nuove generazioni. La sua gratitudine nel essere parte di un film così longevo e amato rende questa scoperta ancora più affascinante. Scopriamo insieme quale film ha conquistato il cuore di Lea Thompson.

In occasione del quarantesimo anniversario dell'uscita del primo film della saga di Robert Zemeckis, l'attrice ha confessato la sua preferenza. Intervistata da People, Lea Thompson ha svelato quale dei tre film di Ritorno al futuro è tutt'oggi il suo preferito, spiegando anche il motivo che, a suo dire, rende la saga ancora amata dopo decenni. L'attrice ha dichiarato di essere grata di essere conosciuta per questo film così longevo e con un ruolo così bello e importante come quello della madre di Marty, Lorraine Baines. Il Ritorno al futuro preferito di Lea Thompson "Per me è il primo Ritorno al Futuro, perché è una sceneggiatura perfetta.

