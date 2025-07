Sherlock Holmes 3 Jared Harris spazientito | Vorrei che la gente smettesse di chiedermelo

Jared Harris, l’attore britannico noto per aver interpretato il professor Moriarty nei sequel di Guy Ritchie con Robert Downey Jr., si mostra ormai spazientito dalle continue domande su Sherlock Holmes 3. A distanza di quattordici anni dal secondo capitolo, Harris confessa di non essere a conoscenza di un eventuale nuovo film e desidera che il pubblico smetta di chiederglielo. La sua sincerità lascia chiaramente intendere quanto questa attesa possa essere frustrante.

L'interprete del professor Moriarty nei primo sequel di Guy Ritchie con Robert Downey Jr. non è a conoscenza del progetto di un altro film. In una recente intervista, Jared Harris è tornato a parlare del possibile Sherlock Holmes 3, a distanza di quattordici anni dall'uscita del secondo capitolo del franchise di Guy Ritchie. L'attore britannico, interprete del professor James Moriarty nel film Sherlock Holmes - Gioco di ombre, ha confessato di non avere alcuna notizia o novità sull'argomento. Jared Harris non vuole più ricevere domande su Sherlock Holmes 3 "Continuo a cancellare il progetto da IMDb e qualcuno continua a rimettercelo" scherza Harris "Non ne ho idea, nessuno mi ha detto nulla. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sherlock Holmes 3, Jared Harris spazientito: "Vorrei che la gente smettesse di chiedermelo"

