Paura a Rieti attraversa la strada e viene investita | trasportata in ospedale d'urgenza una donna

Una scena di grande tensione si è svolta nel cuore di Rieti, dove una donna è stata investita mentre attraversava un semaforo. Trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, l’incidente ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità. Cosa è successo realmente e quali misure si stanno adottando per garantire la sicurezza delle strade? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Paura a Rieti dove, all'altezza di un semaforo in centro città, una donna è stata investita mentre attraversava la strada. Soccorsa in codice rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

