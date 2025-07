Eredità Lady Gucci condanna di 6 anni e 4 mesi per l’ex compagna di cella Loredana Canò

Un nuovo capitolo nel mondo glamour e intrighi di Lady Gucci si apre con la condanna di Loredana Canò, ex compagna di cella e assistente personale di Patrizia Reggiani. Sei anni e quattro mesi di reclusione per accuse legate alla spoliazione dell’eredità di Maurizio Gucci scuotono il prestigioso universo della moda e dei suoi segreti nascosti. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda giudiziaria.

E’ di 6 anni e 4 mesi di reclusione la condanna di Loredana Canò, ex compagna di cella di Patrizia Reggiani, nota ai più come Lady Gucci, poi sua assistenza personale, indagata nell’inchiesta sulla spoliazione del patrimonio della vedova di Maurizio Gucci. I capi d’accusa contestati dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano, riguardano la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Eredità Lady Gucci, condanna di 6 anni e 4 mesi per l’ex compagna di cella Loredana Canò

