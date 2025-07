Pro Loco di Acitrezza | Il mare dei Malavoglia

Preparati a vivere un’esperienza unica tra mare e letteratura con la Pro Loco di Acitrezza! Un affascinante tour in battello ti porterà nel cuore delle vicende verghiane, attraversando la splendida Riviera dei Ciclopi fino alla casa del Nespolo dei Malavoglia. Concluderemo con un gustoso aperitivo di ricette tradizionali, protagonisti i lupini. Non perdere questa occasione: posti limitati, prenota entro 24 ore!

Tutto pronto per un'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Acitrezza tra mare e letteratura. Un tour in battello che vi farà immergere nelle vicende verghiane sullo sfondo del mare e della splendida Riviera dei Ciclopi. Il percorso si concluderà nella casa del Nespolo dei Malavoglia. A conclusione un aperitivo a base di cibo dei poveri, dove i lupini saranno protagonisti Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro 24h dall'inizio dell'evento Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 3294431416 Chiamare nei seguenti orari: 9-1316-20.